إيرادات الاثنين.. "لص بغداد" يحقق 10 آلاف و"صندوق الدنيا" أقل من 100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها الجمهور، على ألا يزيد عددهم عن 25 % من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة.

وتنافس أمس الاثنين 27 يوليو، على إيرادات شباك التذاكر 4 أفلام، هي: "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "الفلوس"، "بنات ثانوي"، حققت الأفلام مجتمعة 23 ألفًا و369 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الفلوس

في المركز الأول يأتي فيلم "الفلوس"، وحقق أمس إيرادات قدرها 11 ألفًا و320 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

لص بغداد

جاء فيلم "لص بغداد" في المرتبة الثانية، محققًا 10 آلاف و734 جنيها.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

بنات ثانوي

حصل فيلم "بنات ثانوي" على المركز الثالث بشباك التذاكر، بعد تحقيقه 1237 جنيها.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.

صندوق الدنيا

فاز بالمركز الرابع فيلم "صندوق الدنيا"، محققًا 78 جنيها.

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.