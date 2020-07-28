تعرف على قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان "فينسيا" في دورته الـ77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت إدارة مهرجان فينسيا عن الأفلام المشاركة في الدورة 77، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 2 إلى 12 سبتمبر المقبل. وضمت القائمة ما يلي.. - فيلم Sun Children للمخرج ماجد مجيدي. - فيلم Pieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو. - فيلم Miss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي. - فيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسي. Advertisements - فيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزي. - فيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل إنجليرت. - فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني. - فيلم And Tomorrow The Entire World من إخراج جوليا فون هينز. - فيلم Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك. - فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو. على جانب آخر، يشارك فيلم "الرجل الذى باع جلده" للمخرجة كوثر بن هنية، فى مسابقة آفاق، أحد المشاريع التي شاركت في منصة مهرجان الجونة السينمائي.

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