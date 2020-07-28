شيرين تنعى "طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربنا يرحمك يا راجل يا طيب ياللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك"‎.‎

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ورحل عن عالمنا اليوم، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، إن الوفاة كانت داخل منزله.