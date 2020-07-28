شيرين تنعى "طبيب الغلابة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بمدينة طنطا محافظة الغربية.
وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ربنا يرحمك يا راجل يا طيب ياللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك".
ورحل عن عالمنا اليوم، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، إن الوفاة كانت داخل منزله.
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