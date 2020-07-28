مصطفى شوقي يعلن موعد طرح "ضارب عليوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:
أعلن المطرب مصطفى شوقي موعد طرح أحدث كليباته "ضارب عليوي"، الجمعة أول أيام العيد.
ونشر شوقي بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "استنوا فيديو كليب ضارب عليوي من فري ميوزك، يوم الجمعة أول أيام العيد، الساعة 5 مساءً، كل سنة وأنتم طيبين".
وحقق المطرب مصطفى شوقي نجاحًا كبيرًا بأغنية "ملطشة القلوب".
أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، كما أصدر بعدها شوقي أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس.
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