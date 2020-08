تضم الممثل المصري رامي يوسف.. القائمة الكاملة لترشيحات الإيمي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أُعلنت القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الإيمي لعام 2020، المنافسة في الدورة 72.

وظهر الفنان الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف، ضمن قائمة الترشيحات.

ويستعرض "الخليج 365" القائمة الكاملة في هذه السطور..

أفضل ممثل رئيسي في عمل كوميدي:

Anthony Anderson-Black-ish

Don Cheadle -Black Monday

Ted Danson- The Good Place

Michael Douglas -The Kominsky Method

Eugene Levy- Schitt’s Creek

Ramy Youssef -Ramy

أفضل ممثل رئيسي في عمل درامي:

Jason Bateman -Ozark

Sterling K. Brown -This Is Us

Steve Carell -The Morning Show

Brian Cox -Succession

Billy Porter- Pose

Jeremy Strong -Succession

أفضل مسلسل درامي:

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America/AMC)

The Mandalorian (Disney Plus)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

أفضل مسلسل كوميدي:

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

أفضل مسلسل قصير:

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

أفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي:

Jennifer Aniston -The Morning Show

Olivia Colman -The Crown

Jodie Comer -Killing Eve

Laura Linney -Ozark

Sandra Oh -Killing Eve

Zendaya -Euphoria

أفضل ممثلة رئيسية في عمل كوميدي:

Christina Applegate -Dead to Me

Rachel Brosnahan -The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini- Dead to Me

Catherine O’Hara -Schitt’s Creek

Issa Rae -Insecure

Tracee Ellis Ross -Black-ish

أفضل ممثل رئيسي في عمل درامي قصير:

Jeremy Irons -Watchmen

Hugh Jackman -Bad Education

Paul Mescal -Normal People

Jeremy Pope -Hollywood

Mark Ruffalo -I Know This Much Is True

أفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي قصير:

Cate Blanchett -Mrs. America

Shira Haas -Unorthodox

Regina King -Watchmen

Octavia Spencer -Self Made

Kerry Washington Little Fires -Everywhere

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي:

Giancarlo Esposito -Better Call Saul

Bradley Whitford -The Handmaid’s Tale

Billy Crudup -The Morning Show

Mark Duplass -The Morning Show

Nicholas Braun -Succession

Kieran Culkin -Succession

Matthew Macfadyen -Succession

Jeffrey Wright -Westworld

أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي:

Laura Dern -Big Little Lies

Meryl Streep -Big Little Lies

Helena Bonham Carter -The Crown

Samira Wiley -The Handmaid’s Tale

Fiona Shaw -Killing Eve

Julia Garner -Ozark

Sarah Snook -Succession

Thandie Newton -Westworld