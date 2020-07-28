"إجازة مستحقة".. آسر ياسين ينشر صورة من عطلته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان آسر ياسين صورة له من عطلته الصيفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "ياسين" في الصورة رفقة أصدقائه أمام شاطئ البحر، وعلق: "إجازة مستحقة". وشارك الفنان آسر ياسين في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، وإخراج كاملة أبوذكري.

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