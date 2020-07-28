" مفاجأة لبنانية بتوقيع أسامة مصطفى في ألبوم "صاحبة رأي

صرح الشاعر أسامة مصطفى لبوابة الوفد، بتفاصيل أول أغنية لبنانية في ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"، الذي سيطرح مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع بداية السباق الغنائي الصيفي لعام 2020

كشف أسامة تفاصيل الأغنية قائلاً:"استكمل نجاح تجربتي الكتابية باللهجة اللبنانية مع إليسا بأغنية "سمعني"، من ألحان :سامرأبو

طالب، توزيع:جورج قسيس بإشراف موسيقي من هادي شرارة ".

حمل أسامة الأغنية الرئيسية للألبوم "صاحبة رأي" التي طرحت كمرحلة دعائية للألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واقتربت من 2 مليون مشاهدة، عبر "يوتيوب"، من ألحان:سامر أبو

طالب، توزيع: هادي شرارة.

"سمعني" تعتبر هي الأغنية سادسة من ألبوم "صاحبة رأي" بعد الإعلان عن 4 أغنيات مصرية فيه، حيث يشارك أمير طعيمة بأغنيتي إحداهما"حبة اهتمام من ألحان:زياد برجي، والأخرى"أنا شبه نسيتك" من ألحان:وليد سعد وتوزيع:أحمد إبراهيم"

ويشارك الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتي، الأولى "ح اعتبرك مت" من ألحان :مدين، وتوزيع: أحمد عبد السلام، والثانية "مباحة" من ألحان:أحمد زعيم، توزيع:نور.

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