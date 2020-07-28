فيديو .. أحمد شريف يطرح أحدث كليباته في بالي

طرح الفنان أحمد شريف أحدث كليباته، الذي يحمل اسم في بالي، جاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. والكليب في بالي من إخراج عبد الله نافع، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان Advertisements تامر عاشور، وإعادة توزيع أحمد علي. تامر عاشور، وإعادة توزيع أحمد علي. يذكر أن الفنان أحمد شريف طرح مؤخرًا كليب بعنوان ممتاز ناجح ممتاز، والذي حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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