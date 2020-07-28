تراند اليوم : شاهد.. تامر هجرس يعايد ابنته بعيد ميلادها

احتفل الممثل المصري ​تامر هجرس بعيد ميلاد ابنته تمارا، اذ نشر صورا له برفقتها على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معايدا اياها، ومعبرا عن حبه الكبير لها، مضيفا: “ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمارا.. بحبك.. الحمد لله”.

وكان إعتبر تامر هجرس مؤخرا أن التمثيل يقتضي تجسيد كل الشخصيات الإيجابية والسلبية، قائلاً: “التمثيل تمثيل، ولازم نجسد الشخصية أيا كان وفي شخصيات إيجابية وفي سلبية ومش مهم يكون دور بطولة، المهم إنه يفرق معايا أنا كممثل في مشواري الفني”.

وأتى حديثه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي.