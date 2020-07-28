تراند اليوم : إتفرج .. محمد رمضان: “ماكنش حد يعرفني غير أبويا وأمي”

استعاد الفنان المصري ​محمد رمضان ذكرياته في أولى بداياته الفنية، قبل 13 عاما، ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو له من إحدى مقابلاته التلفزيونية تحدث خلالها عن رغبته في ألا يكون نجما في مصر فقط بل في الخارج أيضاً.

وعلق رمضان على الفيديو كاتبا: “كان عمري 19 سنة في هذا اللقاء وحرفياً كان لا يعرفني أحد في الشارع المصري تقريباً غير أبويا وأمي.. ثقة في الله نجاح.. ولا تزال الرحلة مُستمرة”.

من جهة أخرى، أعلن رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة.