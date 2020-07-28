تراند اليوم : متابعة تهاجم إنجي وجدان .. والأخيرة : مش هسيبك وهجيب حقي – شاهد

لا تزال أزمة معاناة المشاهير من التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستمرة، وسط تهديدات بمقاضاة المسيئين.

تعرضت الفنانة إنجي وجدان لنفس الأزمة بالأمس، إذ سبتها إحدى المتابعات ووصفتها بـ”كرتونة بيض”، لترد عليها إنجي كاتبة: “أنتي غريبة جدا عاملالي فولو عشان تشتمي وخلاص، ربنا يشفيكي، وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف”.

ما كان من المتابعة إلا أن قامت بعمل حظر لإنجي، لتعلق الأخيرة كاتبة: “دخت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها”.

يشار إلى أن أخر أعمال إنجي وجدان مسلسل “طلعت روحي” الذي عُرض على شاشة cbc، وحققت ‏من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من ‏بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة، ومن تأليف السيناريست ‏شريف بدر الدين، ووائل حمدي‎.‎