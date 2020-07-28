عاصي الحلاني بـ”رجعتيني لبدايتي”.. هذا ما حققه في أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب “رجعتيني لبدايتي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني نصف مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وتحقق أغنية “رجعتيني لبدايتي” نجاحًا كبيرًا منذ الساعات الأولى على طرحها، وذلك رغم المنافسة الشديدة التي تشهدها الساحة الغنائية العربية في الفترة الراهنة مع إطلاق عدد كبير من الفنانين اللبناني والعرب لأغنياتهم الجديدة ونذكر من بينهم الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد.
جدير ذكره أن أغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صبّاغ أمّا الكليب الخاص بها فتشارك في بطولته زوجة عاصي، السيدة كوليت بولس الحلاني وهو من إخراج أحمد المنجد.
وتعتبر هذه الأغنية الرابعة التي يفرج عنها عاصي من ألبومه الجديد، حيث طرح في الفترة الماضية ثلاث أغنيات هي “ضلي اضحكي” و”بويا محمد” و”بعشقك”.
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