محمد فؤاد يطلق “شكوى إلى الله” يوم عرفة

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد فؤاد، لإطلاق فيديو كليب جديد تحت اسم «شكوى إلى الله» الخميس المقبل.
وطرح فؤاد برومو الفيديو الديني الجديد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهو من كلمات وألحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإدارة إنتاج شافعي فؤاد، وإبراهيم فؤاد.
ونشر فؤاد صورته من البوستر الدعائي على حسابه الشخصي إنستغرام، وعلَّق قائلاً: «شكوى إلى الله.. قريباً».
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