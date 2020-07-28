أوبرا وينفري تطلق برنامجها الحواري الجديد بحلقة عن العنصرية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة آبل ونجمة التلفزيون الأميركية أوبرا وينفري أمس الاثنين أنها ستعود إلى شكل برنامجها الحواري بسلسلة جديدة تبث عبر «آبل تي.في بلس»، وستركز أولى حلقاته على العنصرية في الولايات المتحدة.

وذكرت آبل ووينفري في بيان أن أولى حلقات البرنامج «ذي أوبرا كونفرسيشن» أو «الحوار مع أوبرا» ستبث في 30 يوليو وإلى جانب وينفري، ستشهد الحلقة الأولى التي تعرض بالمجان على خدمة آبل حضور إبرام إكس كيندي، صاحب كتاب «كيف تكون مناهضا للعنصرية» الأكثر مبيعا، وسيتحدث الاثنان عن العنصرية مع مجموعة من البيض.

وكتبت وينفري، وهي إحدى أكثر النساء نفوذا في الولايات المتحدة، على تويتر «حان الوقت لإعادة البشرية إلى الحوار»، مضيفة أنها تأمل في إجراء «حوار يعمل على توحيدنا لا تقسيمنا».

وذكر البيان أن السلسلة الجديدة التي ليس لها جدول زمني محدد، «ستبحث موضوعات مؤثرة وذات صلة مع قادة فكر رائعين من جميع أنحاء العالم».

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ويأتي البرنامج في أعقاب فترة شهدت فيها الولايات المتحدة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأكثر من شهرين ضد العنصرية الممنهجة.

وكانت وينفري قد اختتمت عام 2011 برنامجها الحواري التلفزيوني اليومي الأعلى تصنيفا، الذي خرجت فيه بآفاق جديدة وتناولت موضوعات حساسة منها سفاح القربى والاعتداء الجنسي، فضلا عن مقابلات مع بعض الرؤساء والمشاهير.

وسيجري تصوير حلقات البرنامج عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنها ستشمل تفاعلا من الجمهور.