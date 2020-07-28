ابنة الراحل كوبي براينت تحصل على هدية ثمينة من تايلور سويفت

متابعة بتجـــــــــــرد: أهدت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت ابنة كوبي براينت، نتاليا، البالغة من العمر 17 عامًا، سترة استعملتها في تسجيل أحد مقاطع الفيديو كليب الخاص بألبومها الجديد “Folklore”.

وقد نشرت نتاليا عبر تطبيق سناب شات صورة ظهرت فيها وهي تحمل السترة بفرحٍ، وشكرت تايلور سويفت على هذه الهدية الثمينة.