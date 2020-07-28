نجمة “صراع العروش” صوفي تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بطفلتهما الأولى

متابعة بتجــــــــــرد: أنجبت الممثلة صوفي تيرنر نجمة مسلسل “صراع العروش” (Game of Thrones) الشهير طفلةً من زوجها جو جوناس، لتكون أول مولود يرزقان به. وقال متحدّث بإسم الزوجين في بيان يوم الاثنين: “صوفي تيرنر وجو جوناس يسعدهما الإعلان عن ولادة طفلتهما”. وكشف موقع TMZ الخاص بأخبار المشاهير أنّ الطفلة سُميت “ويلا” وولدت في مستشفى بلوس انجلوس في 22 تموز.

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