نتفليكس تتصدر ترشيحات جوائز إيمي العالمية

Jul 28, 2020
سيطرت منصة نتفليكس على قائمة ترشيحات جوائز إيمي التلفزيونية حيث جاءت المنصمة العالمية في مقدمة الشبكات المرشحة للجوائز التلفزيونية الأرفع مقامًا برصيد قياسي بلغ 160 ترشيحًا تليها شبكة (إتش.بي.أو) بترشيحها لنيل 107 جوائز.
وحصل المسلسل الدرامي “المراقبون” والمسلسل الكوميدي “السيدة ميزل الرائعة” على العدد الأكبر من ترشيحات جوائز إيمي.
وترشحت لجائزة أفضل مسلسل درامي مسلسلات ”ساكسيشن“ و“أوزارك“ و“ذا كراون“ و“ذا ماندالوريان“. بينما تتنافس مسلسلات ”ذا مارفيلوس مسز ميزل“ و“شيتس كريك“ و“كيرب يور إنثوسيازم“ في فئة أفضل مسلسل كوميدي.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز إيمي في 20 أيلول/سبتمبر المقبل.
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