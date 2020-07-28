هيفا وهبي تسجل انتصارًا مدويًا على مدير أعمالها السابق

اعلنت النجمة اللبنانية هيفا وهبي، خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري في قضية إثبات زواجه منها، وكشفت عبر حساباتها على مواقع التواصل عن تفاصيل الحكم القضائي الصادر في الدعوى التي رفعها ضدها محمد وزيري لإثبات زواجه منها، حيث أكدت أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، وألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. شاكرة بالنفس وقته القضاء المصري على احقاق الحق.

وقالت هيفا وهبي: “محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي و إلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة ! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم.. الحمدالله“.

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وكانت الشرطة قد القت القبض في وقت سابق على محمد وزيري بتهمة النصب.

وتم احتجاز وزيري بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، وذلك بعدما تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفا قد تحدثت في وقت سابق عن آخر تطورات الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.