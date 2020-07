تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الـ Emmy's 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمين على ترشيحات جوائز الأيمي لعام 2020 عن القائمة الكاملة للترشيحات المقرر لها المنافسة في الدورة القادمة الـ 72، والتي ستضمن منافسات شرسة من الدراما الناجحة لشبكة HBO الأمريكية.

وجاءت القائمة كالآتي:

أفضل مسلسل درامي:

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Killing Eve” (BBC America/AMC)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Stranger Things” (Netflix)

“Succession” (HBO)

أفضل مسلسل كوميدي:

“Curb Your Enthusiasm” (HBO)

“Dead to Me” (Netflix)

“The Good Place” (NBC)

“Insecure” (HBO)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

“What We Do in the Shadows” (FX)

أفضل مسلسل قصير: