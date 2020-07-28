محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان أحمد فلوس صورة تجمعه بوالده وابنه وزوجته السابقة.
وعلق فلوكس على الصورة، التي نشرها عبر إنستجرام: "أبي وأخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري.. أحبهم ودايما داعم ليهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعدهم عن كل سوء".
يذكر أن أنباء قد انتشرت عن ارتباط الفنان أحمد فلوكس بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي، قبل أن ينفى الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر فلوكس ينشر صورة مع والده وزوجته السابقة: "كل ما أملك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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