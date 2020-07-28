فلوكس ينشر صورة مع والده وزوجته السابقة: "كل ما أملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد فلوس صورة تجمعه بوالده وابنه وزوجته السابقة.

وعلق فلوكس على الصورة، التي نشرها عبر إنستجرام: "أبي وأخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري.. أحبهم ودايما داعم ليهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعدهم عن كل سوء".

يذكر أن أنباء قد انتشرت عن ارتباط الفنان أحمد فلوكس بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي، قبل أن ينفى الأمر.