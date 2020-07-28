حنان شوقي تناشد الرئيس التدخل لحل أزمتها مع شركتي إنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ناشدت الفنانة حنان شوقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدتها في استرداد حقوقها المادية من شركات إنتاج تعاملت معها ولم تحصل على حقوقها المادية كاملة.

وكتبت حنان منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "مناشدة .. أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، رئيس المصريين، وأقول له ياسيادة الرئيس حضرتك قولت قبل كده، أن كل فرد في مصر هياخد حقه، ونحن لا نرضى بظلم أحد".

وأضافت حنان: "وها أنا أشكو إليك من إنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن، ويرفضون أن يعطوني حقي، فقد تعاملت مع شركة "..."للإنتاج، ولي عندهم مبلغ (..) منذ سنوات ويرفضون إعطائي باقي حقوقي، كما تعاملت مع شركة ".." ولي عندهم مبلغ (...)..ويرفضون أيضا حقي ..وعندما لجأت للنقابة..قال لي النقيب الدكتور أشرف زكي ارفعي قضية".

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تابعت حنان: "وحضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين.. وأنا ليس مع ما يكفي لهذا.. فضلا على إني أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل".

واختتمت: "فماذا يفعل هؤلاء...والفن مصدر رزقهم الوحيد...هل نموت جوعا..أو نموت قهرااا..ألجأ اليك سيدي الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا...وأعانك الله علينا...وحفظ الله مصر".

يذكر أن الفنانة حنان شوقي شاركت 2018 بمسلسل "الأب الروحي" الجزء الثاني، مسلسل "بيت السلايف".