صور| نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت :"ما تبدأ به صباحك سيحدد يومك بالكامل .. اجعل صباحك طيبا وجميلا .. تنفس بعمق واحصي نعمك وانوي أن تشبك مع طاقة البهجة و اليسر طوال اليوم .. تكلم مع ذاتك بلطف .. واصنع مزاجك الخاص ولو بأبسط الطرق".

أضافت نسرين :"لو كان مزاجك غير جيد اليوم واجه الأسباب والعمل على حلها، و تذكر أن تكون سببًا في ابتسامة ٣ أشخاص على الأقل اليوم".

يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "ختم النمر" سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني.