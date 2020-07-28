فيديو| محمد رمضان يستعيد ذكريات لقاء قديم:" لم يكن يعرفني أحد غير أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد الفنان محمد رمضان ذكريات لقاء تلفزيوني قديم له، وهو في سن 19 عامًا.
ونشر رمضان جزء من اللقاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" كان عمري ١٩ سنة في هذا اللقاء وحرفياً كان لا يعرفني أحد في الشارع المصري تقريباً غير أبويا ، ومازالت الرحلة مُستمرة ".
وشارك رمضان في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة: " أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، بدرية طلبة، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي.
من ناحية أخرى، أعلن رمضان تأجيل مسلسله "الإمبراطور" عن قصة حياة النجم الأسمر أحمد زكي، على أن يخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل "موسى".
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