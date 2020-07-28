أصالة تدخل الموسم الصيفي الغنائي بـ20 أغنية في ألبوم "لاتستسلم"

بعد مرور مايقرب من عام على أحدث ألبوماتها "في قربك"، تستعد الفنانة أصالة لدخول سباق الموسم الغنائي لصيف 2020 بألبومها الجديد "لاتستسلم"، الذي أعلنت عنه خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كشفت اصالة في إعلانها عن ألبومها أنه يحمل 20 أغنية، وبذلك يكون هو أول ألبوم

غنائي لها بهذا الكم من الأغنيات، وخصصت الشكر للملحن سهم أثناء اعلانها عنه.

يذكر ان أصالة قد شاركت غنائيا في عام 2020 بأغنيتين حققتا نجاح جماهيري كبير، أولهما باللهجة الخليجية بعنوان "جيتني مكسور"، التي طرحتها في شهر يوينو الماضي، عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى كليب أغنية "الحب والسلام" الذي طرحته في شهر يوليو الماضي، عبر "يوتيوب"، وحقق اكثر من 2 مليون مشاهدة.

كان آخر إصدارات أصالة من الألبومات الغنائية من خلال ألبوم "في قربك" الذي ضم 10 أغاني منهم "حاجة ماتخصكش، جابو سيرته، يوم يومين، نكتة بايخة، حالة كركبة، حيطة سد"، وسجل ملايين المشاهدات بعد طرحه على "يوتيوب"، وبعض المنصات الموسيقية الشهيرة.