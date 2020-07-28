للعام الثاني.. مصطفى قمر يدخل السباق الغنائي لصيف 2020

يعيش الفنان مصطفى قمر حالة من النشاط الفني بداية من العام الماضي بالأخص بعد طرح ألبومه الأحدث "ضحكت ليا"الذي تم طرحه في 2019 بعد غياب 5 سنوات عن عالم الالبومات الغنائية ، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

يستعد قمر في الموسم الغنائي لعام 2020 بطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، الذي كشف عن أغنياته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ويضم 7 أغنيات "حاغنيلِك

- دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".

والملفت في الامر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حي طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

بالإضافة إلى استعداده لأغنيته مع ثلاثي التسعينات الشهير "هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق" الت تحمل عنوان "زحمة الأيام"، من كلمات الراحل سامع العجمي، ألحان الراحل أشرف سالم، توزيع : نديم الشاعري، توزيع وتريات : العميد احمد الموجى.

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قام قمر في الأيام القليلة الماضية بنشر بعض المقاطع الغنائية من أغنياته الجديدة عبر "انستجرام"، واعداً بها جمهوره بأعمال غنائية قوية في ألبومه الجديد، ويأتي الالبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".