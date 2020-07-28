كشف الفنان مصطفى شوقي عن أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم ضارب عليوي، والمقرر طرحها أول أيام العيد. ونشر مصطفى شوقي أفيش الأغنية، كما صرح قائلًا: كل سنة و أنتم طيبين .. أضحى مبارك، ومن المقرر طرح الأغنية على هيئة فيديو كليب. على هيئة فيديو كليب. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى شوقي طرح مؤخرًا كليب أبويا وصاني، والأغنية من كلمات حافظ الصادق، وألحان عبده العصملي، وتوزيع محمد العشي، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مصطفى شوقي يزيح الستار عن أحدث أغنياته ضارب عليوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.