بالتعاون مع شاكوش .. أحمد سعد يكشف موعد طرح أغنية 100 حساب

كشف الفنان أحمد سعد عن موعد طرح أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم 100 حساب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر سعد أفيش الأغنية، وصرح قائلًا: وأخيرًا غدًا الساعةالخامسة مساًء، هتطرح أغنيتي مع الفنان حسن شاكوش.
يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا كليب بعنوان يا مدلع، والكليب من إخراج إديسون أبا كاردس، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرفالبرنس، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن الفنان حسن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عود البطل ملفوف، وشارك في الغناء عمر كمال، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 129 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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