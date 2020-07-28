الشاعرأسامة مصطفى يكشف للوفد أغنيته اللبنانية في ألبوم إليسا الجديد

كشف الشاعر أسامة مصطفى لبوابة الوفد، ثاني أغنياته الجديدة في ألبوم إليسا الصيفي "صاحبة رأي"، بعد نجاح أغنيته الأولى معها التي حملت إسم الألبوم، والتي تم طرحها قبل 5 أيام وحققت نجاح جماهيري كبير.

صرح أسامة عن تفاصيل الأغنية قائلاً:"استكمل نجاح تجربتي الكتابية باللهجة اللبنانية مع إليسا بأغنية "سمعني"، من ألحان :سامر

أبو طالب، توزيع:جورج قسيس بإشراف موسيقي من هادي شرارة "

وتعتبر "سمعني" التجربة اللبنانية الثالثة لـ أسامة مع إليسا، حيث كتب لها في ألبوم "سهرنا ياليل"الذي طرح عام 2016 ، أغنيتي "مافي متلك، قلب وروح" ، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر

"يوتيوب".ونجح باللهجة المصرية في أغنيتي "حكايات، ملكة الإحساس" التي طرحت في ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" عام 2018، حققت مشاهدات عالية زادت عن 9 مليون مشاهدة

اقتربت أغنية "صاحبة رأي" من 2 مليون مشاهدة، عبر "يوتيوب"، من ألحان:سامر أبو طالب، توزيع: هادي شرارة، بجانب تصدرها قائمة الأغاني العالمية عبر تطبيق "ديزر " الشهير للأغاني، حسب ماأعلن أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".