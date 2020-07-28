شاهد .. محمد رمضان يسترجع ذكرياته

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو من لقاء تليفزيوني قديم له، يعود لعام 2017، معلقاً عليه:" كان عمري ١٩ سنة في هذا

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اللقاء وحرفياً كان لا يعرفني احد في الشارع المصري تقريباً غير أبويا وامي .. ثقة في الله نجاح .. ومازالت الرحلة مُستمرة ".