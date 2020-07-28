فن ومشاهير

شاهد .. محمد رمضان يسترجع ذكرياته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وظهر "رمضان" في الفيديو من لقاء تليفزيوني قديم له، يعود لعام 2017، معلقاً عليه:" كان عمري ١٩ سنة في هذا

Advertisements
اللقاء وحرفياً كان لا يعرفني احد في الشارع المصري تقريباً غير أبويا وامي .. ثقة في الله نجاح .. ومازالت الرحلة مُستمرة ".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. محمد رمضان يسترجع ذكرياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا