فيديو .. ويجز يطرح الأغنية الرسمية لـ الغسالة

طرح الفنان ويجز الأغنية الرسمية لفيلم الغسالة، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وفيلم الغسالة من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام
يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان دورك جاي، والكليب من إخراج حاتم تاج، وشارك في الغناء الفنان مولوتوف، والأغنية من كلمات وألحان ويجز، وتوزيع نادر سليمان، كما كسر الكليب حاجز الـ 38 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب.
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