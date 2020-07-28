فيديو .. محمد فؤاد يطرح أحدث كليباته شكوى الى الله

طرح النجم محمد فؤاد أحدث كليباته، والذي يحمل اسم شكوى الى الله، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب شكوى الى الله من إخراج نزار شاكر، والأغنية من كلمات وألحان محمد فؤاد، وتوزيع كريم Advertisements عبد الوهاب. عبد الوهاب. يذكر أن النجم محمد فؤاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان حياة كريمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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