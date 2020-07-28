فيروس كورونا يصيب لاعب فريق “ريال مدريد”

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ذكرت إذاعتا راديو استاديو وكوبي الإسبانيتان، أن لاعبا في ريال مدريد أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لاختبار طبي أمس الاثنين.

وكتبت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز، عبر “تويتر” أن اللاعب هو ماريانو دياز، والذي بقي في منزله منعزلا عن الفريق.

وأوضحت إذاعة راديو استاديو أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لريال مدريد والتي يحتاج فيها الفريق للفوز في ملعب الاتحاد على مانشستر سيتي.

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ويحل بطل الليغا ريال مدريد ضيفا على السيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الأخير قد فاز في سانتياغو برنابيو بنتيجة 2-1.

دياز لاعب كرة قدم دومينيكاني الذي يلعب في مركز الهجوم، بعد فترة وجيزة من ظهوره الأول مع نادي بادالونا في عام 2011، انضم ماريانو إلى ريال مدريد، حيث لعب في الفريق ج ثم الاحتياطي، وكان هداف الدوري الإسباني الدرجة الثانية بي لموسم 2015–16.

ثم بدأ اللعب مع الفريق الأول، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بالدوري الإسباني، و دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في موسم 2016–17. ووقع بعد ذلك مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكنه عاد إلى مدريد بعد عام واحد فقط.