20% من أسهم فريق “باريس أف سي” تستحوذها البحرين

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وكتب نادي العاصمة في بيان: “يسرّ مسؤولو ومساهمو نادي باريس أف سي أن يعلنوا عن وصول تعزيز جديد: مملكة البحرين. تحققت العملية من خلال زيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20% من الشركة”، مضيفاً ان بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيس للنادي بحصة 77 في المئة.

وسمح لصندوق سيادي بحريني بالاستحواذ على 20% من الشركة بينما سيحتفظ بيار فيراتشي المالك الرئيسي للنادي بحصة 77%.

ولم يشارك فريق الرجال بهذا النادي في منافسات الدرجة الأولى منذ عام 1974.

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وأصبحت البحرين راعياً رئيساً للنادي الذي أفلت من الهبوط إلى الدرجة الثالثة الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز 17 ضمن الدرجة الثانية “إضافة إلى هذا الاستثمار، سيصبح الصندوق البحريني الراعي الرئيس للنادي بهدف تعزيز صورة وسمعة البحرين واكتشاف هذا البلد الرصين والطموح”.

أضاف النادي “الطموح الرياضي للفريق الأول للذكور هو بلوغ الدرجة الأولى في الاعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي إلى أعلى مستوى في بطولة الدرجة الأولى”.

أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين يورو للاستحواذ على 20% من أسهم النادي.

وأعلن النادي ضم المدرب، جان مارك نوبيلو، الذي خاض عدة تجارب في الجزائر والامارات ولبنان، كمدير فني.

وتواصل البحرين استثماراتها الرياضية، بعد إطلاقها في 2016 فريق البحرين-ماكلارين للدراجات الهوائية، وتستضيف منذ 2004 جائزة كبرى للفورمولا واحد.