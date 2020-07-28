“آرثر ميلو” يرفض قميص “برشلونة” ودعوى قضائية لإنهاء عقده..وما علاقة يوفينتوس

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أسباب تصرفات البرازيلي آرثر مع نادي برشلونة الإسباني ورفضه اللعب للفريق مجددا.

فبحسب ما أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن البرازيلي يعيش حالة من الغضب بسبب الطريقة التي تصرف فيها نادي برشلونة معه، في المفاوضات مع يوفنتوس.

ليبلغ آرثر ميلو إدارة فريقه الإسباني بعدم رغبته إرتداء قميص النادي من جديد، وإلغاء تعاقده عن طريق بعض المحامين الذين يتوسطون لحسم كل شيء في الأيام المقبلة.

هذا وحصل البرازيلي على فترة راحة بعد انتهاء بطولة الدوري الإسباني على أن يعود من البرازيل في الأيام القادمة للاستعداد برفقة فريقه الإسباني لبطولة دوري الأبطال، في الوقت الذي يرفض فيه العودة وغير مكترث بالعقوبات التي هدد بفرضها النادي الإسباني عليه.

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يذكر بانها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها البرازيلي عن تمرده عقب بيعه ليوفنتوس، حيث ذهب لكيكي سيتيين مدرب برشلونة، قبل اللقاء الأخير في الدوري وأخبره بشعوره ببعض الألم في الكاحل، ولم يخضع للفحص الطبي من قبل النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن رحيل آرثر لصفوف يوفنتوس قبل أسابيع، وضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب البيانكونيري، بحسب ما نقل موقع “جول”.

وبدأ آرثر بدأ مسيرته المهنية مع غريميو بفوزه بوكوبا ليبرتادوريس في عام 2017 و بطولة غاتشو في عام 2018. في السنوات الثلاث التي قضاها في غريميو، كان آرثر مراقب من قبل برشلونة، ووقعوا معه مقابل رسوم أولية بقيمة 31 مليون يورو في 2018. ومن المتوقع أن يعود للعب مع فريق يوفينتوس خلال عام 2020

شارك آرثر لأول مرة مع البرازيل في 2018 بعد أن شارك مع منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم. كان لاحقًا جزءًا من الفريق الذي فاز بكوبا أمريكا 2019.