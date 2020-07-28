تراند اليوم : بالفوتو شوب .. ياسر جلال وقع ضحية لأخوه رامز – إتفرج

نشر الفنان ياسر جلال صورة جديدة له من برنامج رامز جلال، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق ياسر جلال على الصورة قائلا: “صباحكم بيضحك مين كان نفسه يشوف الحلقه دي ، ملحوظه : الصور فوتشوب بس اللي عملهم فنان”.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– ياريت كانت بجد

-دي كانت هتبقي مسخره

– خليه يعملها بجد بقي

Advertisements

وتصدر الفنان ياسر جلال، تريند “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، تحت هاشتاج “ياسر جلال ينسحب من مسلسل “سيف الله” والسبب “المسؤولية الكبيرة”.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية تفيد باعتذار الفنان ياسر جلال عن بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد.