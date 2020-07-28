تراند اليوم : نجوم الفن ينعون “طبيب الغلابة”.. الأرض فقدت جزءا من العطاء- شاهد

حرص عدد من نجوم الوسط الفني في مصر ولبنان على نعي الطبيب المصري محمد مشالي صاحب لقب “طبيب الغلابة” الذي وافته المنية، فجر الثلاثاء، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، بعد قرابة نصف قرن أمضاها في خدمة الفقراء وتضميد جراحهم.

وتسابق النجوم في التعبير عن حزنهم بكتابة كلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب المطرب أحمد سعد عبر أنستقرام: “البقاء لله.. اليوم فقدت الأرض جزء كبير من الحنية والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم.. ربنا يرحمه”.

ونشر الممثل أحمد فهمي صورة الدكتور مشالي عبر تويتر وأرفقها بتعليق قال فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، كان إنسان عظيم، حاول يساعد الناس على قد ما يقدر، رحم الله الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة”.

ونعت الفنانة مي كساب الطبيب الراحل عبر تويتر وكتبت: “رحل شهم مدينة طنطا، البقاء لله في الدكتور محمد مشالي، دكتور الغلابة”.

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ونشرت الفنانة ندى بسيوني صورة الطبيب عبر أنستقرام وعلقت: “وداعا طبيب الغلابة وطبيب الإنسانية الدكتور محمد مشالي أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعفو وأن يجزيه خير الجزاء بقدر ما قدمه طوال مسيرته ورحلته في الحياة التي تميزت بالعطاء بلا حدود، خالص التعازي لأسرته وأهل طنطا”.

وعبرت كارول سماحة عن حزنها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر وكتبت: “ما أعظم الإنسان عندما يكرس حياته للغير، الله يرحمه”.

وتوفي طبيب الغلابة، فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عاما وترك بصمة واضحة في أعمال الخير والكشف عن غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد على ٥٠ سنة أفناها في عمله وخدمة الفقراء.