تراند اليوم : أسطورة الأوبرا.. “أندريا بوتشيلي” يشكك في خطورة كورونا- شاهد

كشف النجم الإيطالي الشهير وأسطورة الأوبرا، أندريا بوتشيلي، وهو مريض سابق شُفي مؤخرا من الإصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا، عن شكه في مدى خطورة “ما يسمى بالوباء”، بحسب قوله.

وقال في مؤتمر عقد، الإثنين، في مجلس الشيوخ الإيطالي: “أعرف الكثير من الأشخاص وأشكر الرب لأنني لا أعرف أي شخص انتهى به الأمر في العناية المركزة، إذن، أين كل هذه الخطورة.”

وقال بوتشيلي (61 عاما)، الذي أصيب بالفيروس في آذار/مارس الماضي ولكن الأعراض التي ظهرت عليه كانت خفيفة، إنه انتهك أوامر الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء الفيروس، لأن الاضطرار إلى البقاء في المنزل “لا يبدو عادلا أو صحيا”.

وأوضح وهو يتحدث دون قناع: “عندما شعرت بأنني محروم من حرية ترك المنزل بدون ارتكاب أي جريمة، شعرت بالإذلال والإهانة”.

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وكان بوتشيلي قال في وقت سابق إنه وزوجته وطفليه أصيبوا بالفيروس ولكن لم يمرض أحد من أسرته بشدة، مضيفا: “لا شيء سوى (درجات) حرارة بين ٣٧.٢ و٣٧.٣ تقريبا”.

وفي عيد الفصح، في 12 نيسان/أبريل، أحيى بوتشيلي حفلا موسيقيا في كاتدرائية خاوية من الحضور في ميلانو، وكان الهدف من الحفل نشر الأمل في مدينة تضررت بشدة جراء الجائحة.