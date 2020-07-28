تراند اليوم : بالأسعار والمواعيد.. برنامج عروض البيت الفني للمسرح لعيد الأضحى- شاهد

يقدم البيت الفني للمسرح مجموعة من العروض المميزة تبدأ مع ثاني أيام عيد الأضحى في عودة للعمل بمسارحه المختلفة.

وفيما يلي عروض البيت الفني بالمواعيد والأسعار على مدار أيام العيد بالقاهرة والإسكندرية.

على المسرح القومي بالعتبة

الساعة الثامنة “٨:٠٠”مساء

عرض ” المتفائل ”

العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر،

المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام

أسعار التذاكر : ١٠٠-٧٠-٥٠-٣٠ جنيها

على مسرح الغد بالعجوزة

الساعة السابعة “٧:٠٠” مساء

عرض”الحادثة ”

من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور ، ريهام أبو بكر ، ،فتحي الجارحي ، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان

أسعار التذاكر : ٣٠-٣٥ جنيها

على مسرح الطليعة

” قاعة زكي طليمات ”

الساعة السابعة النصف “٧:٣٠”

عرض “حريم النار”

” ثاني ورابع أيام العيد”

عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف،

ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

أسعار التذاكر : ٣٥ جنيها

على مسرح الطليعة

” قاعة صلاح الصبور”

الساعة السابعة “٧:٠٠” مساء

عرض “كأنك تراه ”

“ثالث أيام العيد”

تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني ، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود

أسعار التذاكر : ٢٥ جنيها

على المسرح العائم الصغير بالمنيل

الساعة السابعة “٧:٠٠” مساء

عرض “أفراح القبة ”

بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمة عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل ، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه،

مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

أسعار التذاكر : ٥٠ -٣٠ جنيها

على مسرح ملك برمسيس

الساعة السابعة “٧:٠٠”مساء

عرض “البخيل”

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عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف،

محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر : ٢٠ جنيها

و للأطفال

على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة

الساعة السابعة “٧:٣٠” مساء

عرض “فركش لما يكش”

من تأليف و إخراج الشاعر شوقي حجاب

أسعار التذاكر: ٢٥-٣٥ جنيها

على مسرح متروبول بالعتبة

الساعة السابعة “٧:٠٠” مساء

عرض “القطط”

العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي ، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

أسعار التذاكر : ٣٥ جنيها

و بالإسكندرية

على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي

الساعة الثامنة “٨:٠٠” مساء

عرض ” رحلة سعيدة ”

بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال

، عبد الرحمن عيد،

ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر: ٢٥ جنيها