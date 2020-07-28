ما الذي غيره فيروس كورونا في هاني شاكر؟

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري هاني شاكر، عن في وسط كورونا والأشياء التي غيرها فيه طوال هذه الفترة.

هاني شاكر، قال في تصريحات صحفية على هامش حفله الأخير في قصر عابدين: "فيروس كورونا غير فينا كلنا في مصر والعالم أجمع.. وليس بي فقط فعلمنا أن يحافظ كل منا على نفسه ونظافته الشخصية وحياته، كما أنه قربنا من الله عز وجل وحسسنا إننا مهما وصلنا في العلم والتكنولوجيا والتقدم لا نعد شيئا أمام قدرة وعظمة الخالق".

وأضاف: "الفترة الماضية رغم جلوسي في البيت لكني عملت أغنية تضامناً مع شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض (الأطباء)، الذي أثبت أنه على مستوى المسئولية حاله حال جيشنا العظيم وهذا أقل واجب أقدمه تعبيراً على تقديرنا لهم وهناك أكثر من عمل أحضره الفترة القادمة".

وكان الفنان هاني شاكر، قد أحيا حفلا غنائيا في قصر عابدين لأولى حفلاته على شاهد vip، وقد خلاله باقة مميزة من أهم أغانيه ومنها "أغلى اسم في الوجود، بحبك أنا، هتعدي، أمرك، وعد مني، سألتك، بعد حبك، من غير ليه، ياريتني، نسيانك صعب، مشتريكي، كدة برضه يا قمر، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، ياريتك معايا، زي الهوا، لسة بتسألي، علي الضحكاية".