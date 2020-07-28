صورة نادرة لأحمد الفيشاوي طفلًا وهو يشاهد فيلمًا مع والديه

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي وزوجته الفنانة سمية الألفي وابنهما الفنان أحمد الفيشاوي. كما ظهرت إلى جانبهم فنانات أخريات.
وذكرت الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أن الصورة التقطت خلال حضور الفنانين عرضاً لفيلم “اسكندرية كمان وكمان”. وقد أطلقت موجة من التعليقات في أوساط المتابعين الذين عبروا عن مشاعر الحنين إلى “الزمن الجميل” معربين عن أسفهم لرحيل الفيشاوي الأب .
ويشار إلى أن أحمد نشر في وقت سابق لمناسبة الذكرى الأولى لوفاة والده صورة قديمة له جمعته وإياه ووالدته وأرفقها بالتعليق: “الي اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله. قلبي عمره ما هيبطل يوجعني ألي أن نلتقي. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصريه”.
كما كشف في وقت لاحق كاركتير شخصية “علي” الذي يؤديه في فيلم “30 مارس” من خلال نشر صورة له من العمل مع التعليق: “شخصية علي من كواليس فيلم “30 مارس”. أحب أشكر كل شخص أشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسى. بجد كلكوا هايليين”.
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