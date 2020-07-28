محمد هنيدي يعلق على خروج فيلميه من سباق العيد

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم أن الفنان محمد هنيدي بدأ منذ فترة التحضير لتصوير فيلمين دفعة واحدة على أمل خوض منافسات أحد المواسم السينمائية إلا أن كلا الفيلمين واجه عدة أزمات أكثرها تأثيراً كانت أزمة انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى توقف التصوير تماماً وغلق دور العرض في أكثر المواسم السينمائية إقبالاً في مصر.

وبدأ فعلا في تصوير فيلم كينج سايز” ليعرض في عيد الفطر الماضي إلا أنه لم يكتمل، ليدخل بعد ذلك في تصوير فيلم “النمس والإنس” كي يعرض في عيد الأضحى القادم لكنه لم يستطع إنهاء التصوير في الموعد المحدد.

وعن تأجيل الفيلمين قال هنيدي في تصريحات صحفية له إنه كان يتمنى أن يعرض أحد الفيلمين في الفترة الحالية ولكن كل شيء بيد الله، مؤكداً أنه ربما يكون التأجيل في مصلحة الفيلمين، حيث تكون الحياة قد عادت لطبيعتها في دور العرض وتعمل بكامل طاقتها.

Advertisements

وعن تأخر تصوير “النمس والإنس” قال إن التصوير بدأ في وقت متأخر بسبب كورونا، وحاولنا تكثيف ساعات التصوير لكن هناك أمور خرجت عن إرادتنا، حيث يتم حالياً تركيب الديكورات الخاصة بالمشاهد المقرر تصويرها في حي عماد الدين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد عمل معاينة لها خلال الأيام الماضية.

وكان هنيدى قد بدأ تصوير مشاهد العمل قبل أكثر من شهر، داخل استوديو شريف عرفة، والمخصص لتصوير جميع المشاهد الداخلية بالعمل وهو الديكور الرئيسى للفيلم، كما صور أيضا عددا من المشاهد الخارجية بمواقع تصوير متفرقة.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.