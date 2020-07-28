يسرا تكشف أسرارها مع “صاحب المقام”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب أكثر من تسع سنوات تعود الفنانة يسرا إلى السينما من جديد من خلال فيلم “صاحب المقام”.

وفي تصريحات صحفية لها قالت يسرا أن الشخصية التي تقدمها في الفيلم تشبه في تصرفاتها كل الناس، وهي تحمل الجانبين الإيجابي والسلبي، مضيفة: “أن لهذه السيدة دور فاعل في حياة الشاب، فهي توجهه في كل موقف ومأزق يقع فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبني فيها”.

وأكدت يسرا سعيها دوماً للبحث عن الجديد، قائلة: “أعمد دائماً إلى اختيار أدوار لم يسبق لي تقديمها، كما أن قضية الفيلم نفسه لم تُطرق في السينما المصرية في السابق، مع وجود خلطة من النجوم يحبهم الجمهور مما يعطي مصداقية للعمل أكثر، خاصة عندما يعطي كل ممثل قيمة إضافية للدور مهما كان حجمه صغيراً”.

وعن عرض الفيلم على إحدى المنصات الرقمية قبل عرضه في دور العرض، قالت: “هذه الخطوة هي المستقبل، من دون أن تكون بديلاً للسينما، ولابد أن نرضى بالواقع، وأنا سعيدة بالتجربة الجديدة، خاصة أنها أول مرة على منصة “شاهد” قبل العرض السينمائي، فمشواري مع MBC طويل ومليء بالنجاحات، واليوم نستكمل المشوار معها ومع شاهد أيضاً”.

فيلم “صاحب المقام” بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد على، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر.