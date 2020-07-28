أماني السويسي تروي القصة الكاملة لاعتداء متعهد الحفلات عليها

متابعة بتجــــــــــرد: بعد جدل كبير، تحدثت الفنانة أماني السويسي عن تفاصيل تعرضها للاعتداء والضرب المبرح من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالة، بعد مطالبته بدفع مستحقاتها المالية التي يتحفظ عليها منذ عام.

وروت تفاصيل القصة التي حصلت معها في تصريحات تلفزيونية، وأشارت إلى أنها “فوجئت بمتعهد الحفلات يهددني بآلة حادة ولكن مديرة مكتبه تدخلت وأنقذتني من الموت، وفوجئت به يلكمني بالبوكس في وجهي وأسقطني على الأرض وانهال عليّ بالضرب بقدمه وهو ما سبَّب لي مشاكلَ في العمود الفقري ثم ضربني على رأسي وأفقدني الوعي”.

وأكدت نجمة “ستار اكاديمي” أنها تقدمت بشكوى رسمية ضده أرفقتها بشهادة طبية من المستشفى تثبت تعرضها للاعتداء، مشيرة إلى أنها لن تصمت على حقها حتى ينال عقابه لأن الموضوع الآن لم يعد يقتصر على خلاف مالي فقط، بل تحول إلى قضية كرامة.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أصدرت النيابة العامة في صفاقس قراراً بالإفراج عن السيالة، بعد ظهور أدلة جديدة سجلتها كاميرات المراقبة تؤكد أنه لم يتعد بالضرب على السويسي وبأنها خرجت من دون أي مشاكل، وفق تصريحات محامي متعهد الحفلات.