نجمة مسلسل “نور” تحتفل بزفافها في حديقة وبفستان بسيط

متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت النجمة التركية سونجول أودان بزفافها في حفل عائلي بسيط وبحضور 20 شخصا فقط من المقربين والأصدقاء، بسبب الاجراءات المفروضة بسبب كورونا، على أن يقوم الزوجان بإقامة حفلٍ آخر بعد انتهاء الوباء.

ونشرت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في حديقة مطعم على النهر، ومن بينها بعض اللقطات الرومنسية بين العروسين.

واختارت نجمة مسلسل “نور” فستاناً أبيض بتصميم بسيط جداً وبأكمام طويلة شفافة من مجموعة “Barrus London”، وطبقت مكياجاً صيفياً هادئاً مع تسريحة شعر بسيطة ووضعت تاجاً من العلامة التجارية “Gaios”.

وارتدى العريس بدلة بيضاء أنيقة، وتم تجهيز المكان بزينة طبيعية بسيطة بالورود البيضاء وبقالب حلوى من طبقتين.

يذكر أن النجمة التركية سبق أن تزوجت قبل سنوات وانتهت بالطلاق بعد مشاكل في المحاكم بسبب غيرة زوجها الشديدة عليها.