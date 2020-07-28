محمد وزيري يفشل في إثبات زواجه من هيفاء وهبي أمام المحكمة

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الحكم الصادر من محكمة الأسرة برفض الدعوى التي أقامها ضدها محمد وزيري، مدير أعمالها السابق لإثبات زواجه منها.

هيفاء وهبي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد.. وقضت المحكمة بجلسة اليوم 28 / 7 / 2020 بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرًا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة.. والشكر الأكبر للقضاء المحترم".

وكانت قد قضت محكمة أسرة قصر النيل، برفض الدعوى المٌقدمة من محمد وزيري، والتى تحمل 89 لسنه 2020 لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وحملت تفاصيل الجلسة حضور المُحامي الخاص بالفنانة هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، والذي قال في تصريحات خاصة، إنه يتوجه بالشكر للفنانة الكبيرة، وإن إدعاءات وزيرى اتهامات ليس لها أساس من الصحة، فيما وجه الشكر للمحكمة على دقتها في تحري الحقيقة.

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وفى السياق ذاته، كان قد جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، الخميس 23 يوليو، حبس "محمد وزيري" مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالنصب.

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضي، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

هيفاء وهبي