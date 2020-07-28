هيفاء وهبي تربح الجولة الثانية ضد محمد وزيري

متابعة بتجـــــــــــرد: استطاعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن تربح الجولة الثانية في صراعها مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق بعد أن قضت المحكمة اليوم (الثلاثاء) بعدم ثبوت دعوى الزواج التي أقامها وزيري ضد هيفاء.

وكشفت هيفاء وهبي تفاصيل جلسة النطق بالحكم، التي عقدت في محكمة الأسرة بالقاهرة في قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري مدير أعمالها السابق.

وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم 28/7/2020 بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهوداً كبيراً لإثبات الحقيقة، والشكر الأكبر للقضاء المحترم.. الحمد لله”.

على صعيد آخر، أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، قبل أيام، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاستيلاء على أموالها والنصب عليها.