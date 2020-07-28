"قربلي".. أحدث أغنيات مدحت صالح

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 06:50 م بتوقيت أبوظبي
طرحت شركة "مزيكا"، الثلاثاء، أحدث أغنية "سنجل" للفنان المصري مدحت صالح حملت اسم "قربلي".
الأغنية من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، وتدور فكرتها في إطار من الحب والرومانسية.
وقد تم تصوير أغنية "قربلي" داخل أحد ستوديوهات الصوت.
يقول مطلع الأغنية: "مستنى تسمع بس أنا.. مش لاقى كلمة معينة.. توصف حبيبي اللى أنت بتوصلني ليه.. قبلك ماكنتش يوم بميز.. بس حظي أكيد كويس.. عرفت قيمتك غالية عندي قد إيه".
يذكر أن الفنان مدحت صالح حقق نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج محسن جابر وشركة عالم الفن ومزيكا فى منتصف تسعينيات القرن الماضي من خلال العديد من الألبومات الغنائية من بينها "وعدى" و"الله ياسيدى" و"جاى على نفسك ليه" وحبك خطر" واستنى".
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