"الرجل الذي باع جلده" ضمن اختيارات مهرجان فينيسيا السينمائي

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الفيلم التونسي "الرجل الذي باع جلده" للمخرجة كوثر بن هنية، ضمن الأفلام الرسمية المشاركة في دورة هذا العام.



الفيلم كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وسيعرض في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، التي تُقام في الفترة ما بين 2-12 سبتمبر 2020.

يتتبع الفيلم رحلة سام على، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس، عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر.

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يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ويتعاقد معه ويغير مسار حياته.

شارك "الرجل الذي باع جلده" كمشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز بجائزة بي لينك برودكشنز وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وقال الناقد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، إن منصة الجونة السينمائية، أصبحت ذراع الصناعة الخاص بمهرجان الجونة السينمائي، منذ دورتها الافتتاحية، بيتًا لصناع الأفلام العرب، من خلال تقديمها للدعم الفني والمالي، وخلق جسور للتواصل بينهم وبين نظرائهم الدوليين.