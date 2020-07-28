أم كلثوم والجسمي ويارا يطربون جمهور "دبي أوبرا" بعيد الأضحى

تستضيف مدينة دبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حفلين لألمع وأشهر نجوم العالم العربي، الأول سيحييه النجم الإماراتي حسين الجسمي والفنانة اللبنانية يارا، والثاني ستصدح فيه كوكب الشرق أم كلثوم من خلال تقنية الهولوجرام.

وتتيح الحفلات لعشاق الموسيقى العربية الاستمتاع بالأغاني المعاصرة وأروع الألحان الكلاسيكية، إضافة إلى المشاركة في جمع العائدات لمساعدة الأطفال المحتاجين في المنطقة.

وتُعد الأمسيات التي تنظم خلال مفاجآت صيف دبي في "دبي أوبرا" من إحدى أهم الفعاليات الفنية المرتقبة لهذا العام، حيث تستقطب اهتمام عشاق الموسيقى العربية من كافة الأعمار.

وسيحيي الجسمي ويارا حفلاً خيرياً لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على مسرح دبي أوبرا في 1 أغسطس 2020، وذلك من الساعة 10 مساءً وحتى منتصف الليل.

وتقدم العروض فرصة استثنائية لعشاق الموسيقى العربية للاستمتاع بأروع الأغاني المعاصرة، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ستخصص عائدات الحفل بالكامل لدعم حملة اليونيسف "رؤية جديدة" والتي تدعم الأطفال في ظل جائحة كورونا.

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ويأتي الحفل الخيري بالشراكة مع (MBC) الأمل.

وسيشارك في الحفل مجموعة من أشهر النجوم الصغار من برنامج المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، والذين سيؤدون تشكيلة من أحدث الأغاني التي لاقت رواجاً في البرنامج.

حفل أم كلثوم

كما تستضيف دبي أوبرا أيقونة الغناء في العالم العربي في ثلاث أمسيات فنية فريدة ومبتكرة، حيث ستعود المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم إلى خشبة المسرح من خلال تقنية الهولوجرام بتاريخ 6 و7 و8 أغسطس 2020.

ويتضمن حفل الهولوجرام للراحلة أم كلثوم والذي تنظمه مجموعة (MBC) استخدام أحدث التقنيات البصرية والصوتية لتقديم مجموعة من أشهر الأغاني التي غنّتها كوكب الشرق ويصاحبها فرقة أوركسترا في عزف "لايف".

ويتم تنظيم الحفل الخاص في إطار احتفالات عيد الأضحى في دبي، ليشكل الحفل الثاني لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام على مستوى الإمارة، بعد النجاح الكبير الذي حصده الحفل الأول خلال مهرجان دبي للتسوق في مطلع هذا العام.

ويشكل الحفل فرصة استثنائية للجيل الجديد من هواة الموسيقى الكلاسيكية وعشّاق أم كلثوم لمشاهدة المطربة الراحلة تعتلي خشبة المسرح مجدداً في عرض فريد يتضمن باقة من أشهر أغانيها.



