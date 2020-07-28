طرد نجاة الصغيرة من منزلها.. حقيقة أم شائعة؟

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا صورة لسيدة ترتدي النقاب، وتجلس في الشارع، وزعم البعض أنها للفنانة نجاة الصغيرة الغائبة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة.

وقال بعضهم: "نجاة تواجه ظروفا صعبة بعد صدور قرار بإخلاء العقار الذي تقيم فيه، والكائن بشارع عزيز أباظة بحي الزمالك بالقاهرة بسبب هبوط أرضي".

وللوقوف على حقيقة الموضوع تواصلت ”الخليج 365” مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، والذي قال: "ما تردد حول الفنانة نجاة الصغيرة لا يمت للحقيقة بصلة.. البعض يحاول الترويج لأخبار كاذبة".





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وأضاف زكي: "أعرف الفنانة الكبيرة نجاة جيدا، كما أنها صديقة مقربة لشقيقتي الفنانة ماجدة زكي، لذا اندهشت من الصور والأخبار المنشورة حول الفنانة الكبيرة".

واختتم زكي حديثه قائلا: "أتمنى أن يتوقف مروجو الشائعات عن الإساءة للناس، الفنانة نجاة تعيش حياة كريمة والصورة المنشورة المتداولة لا تخصها".





يذكر أن نجاة محمد كمال حسني الشهيرة باسم نجاة الصغيرة، ولدت في 11 أغسطس/آب 1938، وتعد من أشهر المطربات في مصر، وتوهجت نجوميتها بداية من الخمسينيات، وقررت الاعتزال عام 2002.

وقدمت نجاة الصغيرة عبر مسيرتها الفنية عددا كبيرا من الأغنيات الرائعة مثل "أنا في انتظارك، تفرق كتير, عيون القلب"، كما شاركت في بطولة 8 أفلام سينمائية منها "الشموع السوداء" و"ابنتي العزيزة".